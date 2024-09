Instituto Ling une cineastas e psicanalistas em discussões sobre as animações japonesas

Projeto que estreou no último mês de agosto com ingressos esgotados, o Cine Anime volta ao Instituto Ling (rua João Caetano, 440) no sábado (28), às 15h, para discutir o longa Your Name (Kimi no Na wa), escrito e dirigido pelo cineasta japonês Makoto Shinkai. A iniciativa, realizada pelo centro cultural em parceria com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre (SBPdePA), através do Núcleo da Infância e da Adolescência, promove debates sobre diferentes animações japonesas no contexto da subjetividade. As entradas podem ser adquiridas no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural, com preços de R$39,60 no valor inteiro e R$19,80 para quem tem direito à meia-entrada. Para discutir a trama, que explora temas como destino, amor e conexões humanas, Júlio Sperb, psicanalista, entusiasta de animes e membro do Instituto da SBPdePA, receberá Paula Sarmento Leite, também psicanalista, e James Zortéa, professor de Realização Audiovisual na Unisinos e diretor do premiado filme de animação brasileiro Yonlu. No encontro, os participantes analisam o roteiro do filme, abordando questões simbólicas e explorando assuntos como o amadurecimento emocional e o diálogo entre gerações.