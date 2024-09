Baila Comigo terá especial Caetano e Bethânia na edição de setembro

Em março de 2024, a comunicadora e produtora cultural Katia Suman estreou a festa Baila Comigo em horário inédito no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960), das 19h às 23h, pensando na faixa 50+. A festa, desde então, reúne um público numeroso, de todas as idades, com muita disposição para dançar, se divertir e celebrar a vida. Em setembro, a festa celebra os irmãos Caetano & Bethânia. O evento acontece neste sábado (28), às 19h, e os ingressos antecipados já estão no 5º lote no Sympla a partir de R$80,00 + taxas.A Baila Comigo também convida todos a vestirem seus looks de paetês e brilhos. É uma sugestão, e as três mais 'brilhantes' ganham ingresso para a edição de outubro da festa. A jurada será Katia Suman.