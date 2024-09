Road movie musical sobre ciganos chega aos cinemas

Terra de Ciganos, de Naji Sidki, explora a luta pela preservação das tradições ciganas em meio à integração à sociedade brasileira. Através das histórias de músicos ciganos, este road movie musical oferece um olhar profundo sobre como essa comunidade mantém suas tradições vivas, desde a língua até os modos de vida tradicionais. O filme é produzido pela Veríssimo Produções e distribuído pela Pandora Filmes e chega neste final de semana aos cinemas.O documentário, que teve sua estreia na competição nacional do 16° Festival Internacional do Documentário Musical, In Edit, retrata o povo cigano em uma viagem pelas diversas paisagens do Brasil, buscando os poucos remanescentes da comunidade que ainda moram em barracas e mantém sua língua e modo de vida tradicional. Através de músicos ciganos, o longa faz uma viagem por essa cultura enigmática e resiliente.O Brasil é o país que abriga a terceira maior população cigana do mundo, com cerca de 800 mil pessoas. Também conhecidos como "povo de etnia cigana", têm uma presença histórica que remonta ao período colonial, quando chegaram como parte das correntes migratórias forçadas e voluntárias. Compondo uma população diversa e complexa, o povo cigano abrange diferentes grupos, como os Rom, Sinti e Calon. Esses grupos, embora possuam tradições culturais e linguísticas distintas, compartilham a experiência comum de uma história de migração e adaptação.