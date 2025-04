Estreia internacional de Isis Valverde, 'Código Alarum' chega aos cinemas nacionais nesta quinta

O novo filme do cineasta Michael Polish, Código Alarum, deve estrear nas telonas brasileiras nesta quinta-feira (3). Com distribuição da Imagem Filmes, o longa-metragem pretende capturar a atenção do público, com uma trama repleta de reviravoltas e cenas de ação emocionantes.O longa, que conta com nomes como Sylvester Stallone, Scott Eastwood e Willa Fitzgerald no elenco, acompanha a história de James e Lena, um casal de agentes secretos que tenta fugir do mundo das espionagens. Quando os dois encontram um objeto que contém informações confidenciais, tornam-se alvo de múltiplas perseguições, das quais devem tentar escapar.Além da presença de grandes figuras do cinema americano, a obra Código Alarum também conta com a participação da atriz brasileira Isis Valverde no elenco. A artista, que interpreta uma amiga do casal protagonista, afirma estar contente com o lançamento no Brasil. "Foi uma grande honra trabalhar ao lado de tantos talentos, sem dúvidas foi um aprendizado e uma experiência única que já tem um lugar muito especial na minha carreira. Este é um ano muito importante para mim, com projetos incríveis e estou muito contente com os resultados. Espero que o público curta bastante", afirma.