Cinemateca Paulo Amorim exibe sessão do filme 'Memórias de um Esclerosado'

Com direção de Thais Fernandes e Rafael Corrêa, o longa-metragem Memórias de um Esclerosado ganhará uma sessão especial de pré-estreia na capital gaúcha. Nesta sexta-feira (4), às 19h, a Cinemateca Paulo Amorim (rua dos Andradas, 736) promoverá uma exibição comentada do filme, seguida de um debate com os dois diretores da obra, mediado pela jornalista Mônica Kanitz. O documentário chegará às telas de todos os cinemas brasileiros no dia 8 de março, próxima terça-feira. A pré-estreia, por sua vez, também é aberta ao público, e já tem ingressos sendo vendidos nos valores de R$20,00 e R$10,00 na bilheteria oficial da Cinemateca.Em sua narrativa, o filme documental acompanha a história do cartunista Rafael Corrêa, que foi diagnosticado com esclerose múltipla no ano de 2010. À procura de organizar suas memórias, o artista procurou produzir uma obra artística que conseguisse traduzir esse capítulo de sua história.