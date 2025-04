Novo suspense de Steven Soderbergh estreia nesta quinta (3)

Nesta quinta-feira (3), chega aos cinemas brasileiros o novo longa-metragem de suspense Presença, assinado pelo cineasta Steven Soderbergh. O filme conta com o roteiro de David Koepp, com quem o diretor já havia trabalhado anteriormente, em projetos como Sexo, Mentiras e Videotape e Kimi: Alguém Está Escutando, e com a distribuição da Diamond Films.A narrativa acompanha a vida da família de Chris e Rebekah, que busca recomeçar a vida em uma outra residência após ter passado por uma perda traumática. Já em seu novo lar, porém, o casal e sua filha mais nova, Chloe, percebem que existe uma presença sobrenatural morando ali, que os persegue e acompanha todos os seus passos.Para interpretar o núcleo familiar do filme, foram selecionados os atores Lucy Liu, Chris Sullivan e Calina Liang. Além disso, nomes como Julia Fox e Eddy Maday também estarão integrando o elenco.