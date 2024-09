Cris Pereira traz Gaudêncio de volta em novo espetáculo no Auditório Araújo Vianna

Cris Pereira volta aos palcos com o espetáculo inédito Gaudêncio Em Busca do Piá Raiz, nesta quinta-feira (26), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). O comediante é sucesso absoluto na internet com os personagens Jorge da Borracharia e Gaudêncio. A apresentação, remarcada em decorrência das enchentes que assolaram o Estado em maio, ainda tem ingressos disponíveis no Sympla, a partir de R$ 60,00.O novo show traduz as melhores histórias de Gaudêncio, desde shows passados como Stand Up Bagual do Gaudêncio, eventos corporativos, chegando no mais recente deles, lançado ano passado, De Borracha à Bombacha. Gaudêncio personifica um legítimo habitante do campo, uma figura típica do Rio Grande do Sul, com rusticidade incomparável e paciência tão curta quanto chute de porco. Suas peculiaridades são exibidas nos palcos, TV e nas plataformas online, como YouTube, Instagram e Whatsapp, conquistando destaque e carinho do público pelo Brasil todo.Nessa nova performance, Gaudêncio busca a autenticidade, voltando às raízes da infância sem frescuras, onde crianças cresciam correndo descalças em ruas quentes durante partidas de futebol e subindo em árvores em brincadeiras de pique esconde. O espetáculo trará dois convidados especialíssimos: André Damasceno e Paulinho Mixaria.