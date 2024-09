Bate Sopra integra as comemorações de 10 anos no Teatro Glênio Peres

A Bate Sopra é uma fanfarra formada por instrumentos de sopros e percussão que, desde 2014, vem conquistando o público por onde passa. Vencedora do Festival de Música de Porto Alegre com a música Ventania, se consolida no cenário da música instrumental e independente, colorindo as ruas de Porto Alegre de amarelo e roxo. Transmutação Urbana, o show que apresentará no Teatro Glênio Peres (av. Loureiro da Silva, 255), na sexta (27) e sábado (28), celebra o caos urbano convidando o público para uma imersão sonora, cênica e sensorial, a partir da apresentação de um repertório autoral e algumas releituras de músicas que são influências importantes para o grupo. Os shows têm entrada franca e integram a Mostra de Artes Cênicas e Música, já tradicional deste teatro. As senhas podem ser retiradas no local até quarta-feira (25), das 14h às 17h.



Com músicas inteiramente instrumentais, a Bate Sopra executa gêneros musicais como cumbia, ska, levadas brasileiras e techno. Em seu repertório atual, constam músicas como Jacarandá, Imersão, Retorno a Marte, Olha a Chuva, Skalamaior, Ventania e Floriana, além de releituras de composições de fanfarras nacionais e internacionais.