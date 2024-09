Exposição e encenações marcam os 70 anos do Teatro Infantil de Marionetes

O TIM – Teatro Infantil de Marionetes irá celebrar suas sete décadas de existência, em evento que acontece das 18h às 21h30min desta sexta-feira (27), no Foyer do Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/n). A programação é gratuita e inicia com o lançamento da exposição de bonecos de fio do acervo da companhia, que é uma das mais antigas do gênero no País, seguida de uma performance com números clássicos do grupo, em uma versão moderna, que conta com elenco de bonequeiros convidados e a participação especial de Reneidi Mezeck de Sena, uma das primeiras integrantes do TIM. No decorrer do final de semana, ambas atrações permanecem no espaço cultural, com entrada franca: no sábado (28) e no domingo (29), a mostra de marionetes pode ser visitada das 10h às 18h, e a apresentação artística acontece em dois momentos: às 16h e às 18h.

De acordo com o atual diretor artístico da companhia, Cacá Sena, além da comemoração de aniversário de 70 anos, a iniciativa também é uma homenagem ao fundador do TIM – Teatro Infantil de Marionetes, Antônio Carlos Cardoso de Sena, falecido em fevereiro deste ano, aos 83 anos. "A ideia é preservar sua memória e o legado que ele deixou, pois segue sendo, sem dúvida, uma das mais importantes referências do teatro de bonecos contemporâneo", afirma Sena, que pertence à terceira geração de uma família de marionetistas. Filho do mestre bonequeiro que criou a companhia e dirigiu o elenco de mais de 60 bonecos de fios confeccionados por sua mãe, a artista plástica e professora de Artes Odila Cardoso de Sena, o atual diretor artístico do TIM conta que quando nasceu, em 1967, todas as

marionetes do acervo do grupo já existiam.

"Os bonecos criados por minha avó a partir de 1954 (ano de fundação da companhia), têm sua estrutura interna de arame com articulação de couro e o enchimento é de algodão cru revestido com meias de nylon. Sobre essa estrutura estão os figurinos ricamente confeccionados com mínimos detalhes e peças íntimas como calçolas, anáguas e rendas que nunca são vistas pelo público, mas vestem as personagens femininas", comenta Sena. "Muitos dos tecidos usados na confecção dos figurinos não existem mais, são tecidos de ótima qualidade que pouco desbotaram com o passar do tempo."

Bonequeiro profissional desde 1988, ele destaca que iniciou sua jornada no TIM, aos oito anos de idade, como contra-regra. "Dois anos depois, subi para a ponte e passei a manipular as marionetes", recorda, emendando que foi com sua avó que ele aprendeu a modelar seus primeiros bonecos em papel machê. Quando partiu para carreira solo, Sena trabalhou na TV Cultura de São Paulo e na TV Globo, atuando como manipulador de bonecos do programa TV Colosso. Em Porto Alegre, fundou a Cia. Bonecos Gigantes.

Também as marionetes do TIM chegaram às telas, quando, em 1961, o casal Antônio Carlos e Reneidi de Sena trabalhou na extinta TV Piratini com seu repertório de um total de 80 peças de teatro de bonecos. "Agora, nesta homenagem, levaremos alguns números destas histórias clássicas, mas em um novo formato. Serão cinco quadros, sendo que alguns foram adaptados dos originais e outros foram criados especificamente para a performance no Multipalco", comenta o filho do casal de bonequeiros. Além dele e de sua mãe (que participa de um dos números), o elenco de manipuladores da apresentação artística que chega ao espaço cultural com direção cênica de Rafa Cambará, conta ainda com Elaine Regina, Ines Sena e Ludmila Flores.

Voltada tanto para o público infantil quanto para o adulto, a performance tem 20 minutos, destaca Sena.

"Apresentaremos dois quadros musicais, sendo um deles inspirado em O violinista e a cigana, que, em sua nova versão terá também três dançarinas", adianta. "Os demais números são baseados em peças do repertório do grupo", emenda. O diretor artístico do TIM destaca que a exposição, por sua vez, contará com 20 marionetes, selecionadas pela curadora Maíra Coelho. A mostra que reúne parte do acervo de bonecos da Companhia, ainda contará com a exibição do curta metragem Sena: Fios em Prosa.

"Além dessa programação no Multipalco, outra exposição de marionetes do Tim está em cartaz, no Museu da Ufrgs (Av. Osvaldo Aranha, 277), onde também celebramos o aniversário da companhia, juntamente com o grupo Anima Sonho, que este ano completa quatro décadas de atividades", destaca Sena. A mostra, intitulada O encontro da marionete com o sonho, é uma iniciativa do Projeto de Extensão Universitária Mili Micro Nano Pico, coordenado pela professora Rossana Della Costa, que também assina a curadoria e pesquisa da exposição, que reúne bonecos dos acervos de ambos os coletivos. A visitação está aberta ao pública das 09h às 18h, até 18 de outubro, no Mezanino do Museu da Universidade.