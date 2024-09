Elas por Eles: projeto musical lança primeiro single nesta sexta

Nesta sexta-feira (27), chega nas plataformas digitais o single inaugural de ELAS por ELES, trabalho em que Dudu Sperb (voz), Nico Bueno (baixo), Antonio Flores (guitarra) e Fernando Sessé (percussão) prestam homenagem às compositoras brasileiras. Dentre as várias canções presentes no repertório do show, foram escolhidas quatro para serem registradas pelo grupo.A primeira delas é Silencia, obra da artista mineira radicada em São Paulo Ceumar Coelho, que possui uma importante carreira como cantora e compositora. O single foi gravado e mixado por Antonio Flores, no segundo semestre deste ano, na Téc Áudio, em Porto Alegre, e mixado por Marcos Abreu. A parte gráfica, incluindo a capa, foi criada por Dudu Sperb e a produção é de Dudu Sperb e Antonio Flores.