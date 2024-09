Memórias para um menino do ano 2000 retorna à Porto Alegre com três sessões nesta semana

A turnê estadual do espetáculo Memórias para um menino do ano 2000, do Núcleo de Investigação do Corpo e Tecnologias, passará mais uma vez por Porto Alegre através do Edital de ocupação do Teatro Bruno Kiefer na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). O espetáculo traz à cena uma experiência imersiva sobre o tempo e a nostalgia. As apresentações ocorrerão na quinta (26) e sexta-feira (27), às 20h, além de uma sessão especial para crianças na sexta (27) às 15h. Os ingressos estão à venda no site do grupo, www.nucleocorpoetecnologias.com e custam R$30,00 a inteira e R$15,00 a meia-entrada. Memórias para um menino do ano 2000 é inspirado no poema homônimo do poeta gaúcho Apparício Silva Rillo e apresenta uma experiência sensorial sobre a memória. A produção santa-mariense é pioneira no interior gaúcho ao integrar intensivamente vídeomapping e manipulação de vídeo ao vivo à cena, criando uma narrativa visualmente impactante que questiona como guardamos lembranças e o que deixaremos para as próximas gerações. O espetáculo é ambientado em 2070, e apresenta um personagem idoso que se relaciona com as lembranças de sua vida. O personagem transita por diversos momentos de sua vida em frente ao olhar do público, gerando identificação com crianças, adultos e idosos em inúmeros momentos. SINOPSEEm 2070, nada é mais como era antes. Só restam as memórias. Guardadas, esquecidas, perdidas ou inventadas, cada memória tem sua forma única. Doces ou não, as memórias possuem vida própria. Mas será que ainda conseguem viver dentro do corpo?