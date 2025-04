Peça baseada em obra de Simões Lopes Neto faz sua estreia em Porto Alegre nesta semana

O espetáculo A Viúva Pitorra, produzido pelo Grupo Entremez de Teatro realiza sua estreia em Porto Alegre nesta quarta-feira (16). A montagem, produzida especialmente para ser apresentada no Teatro Simões Lopes Neto (praça Mal. Deodoro, s/nº), é baseada em uma obra escrita pelo jornalista que dá nome ao espaço, lançada sob o pseudônimo Serafim Bemol.

O espetáculo também deve contar com outra sessão na quinta-feira (17), ambas realizadas às 20h. Os ingressos para as apresentações estão disponibilizados no site do Theatro São Pedro, em valores que variam entre R$ 15,00 e R$ 60,00, conforme a seção do espaço selecionada.



Com direção assinada por Valter Sobreiro Junior, A Viúva Pitorra é um espetáculo interiorano, que vem direto da cidade de Pelotas, terra natal de Simões. Entre encontros, desencontros e reencontros, as personagens da trama devem enfrentar os desafios pessoais da vida cotidiana, tendo como pano de fundo os conflitos do Brasil da virada do século XX.