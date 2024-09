Maurício Marques traz a tradição do Sul para o Projeto Quintas Musaicas

Na próxima quinta-feira (26), o Projeto Quintas Musaicas irá receber o violonista Maurício Marques para uma apresentação especial na sede da Nova Acrópole Porto Alegre (Praça Mal. Deodoro, 148), às 19h. Compositor, arranjador e instrumentista renomado, Maurício trará ao palco um repertório autoral, imergindo nos ritmos que ecoam a alma do Sul, como milonga, xote e vaneirão. A entrada para a apresentação é 1kg de alimento não perecível, que será doado para instituições parceiras da Nova Acrópole, reforçando o caráter social do evento.Natural do Rio Grande do Sul, Maurício é mestre em Composição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bacharel em Violão pela Universidade Federal de Pelotas. Sua trajetória como professor de música e instrumentista reflete sua paixão pela música regional, combinando a tradição gaúcha com sua visão artística singular. O Projeto Quintas Musaicas, realizado em parceria com o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS, é uma série de apresentações quinzenais que integra música, dança, teatro e literatura. O intuito é proporcionar momentos de inspiração e conexão por meio da arte.