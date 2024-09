Duo espanhol de piano a quatro mãos, Carles & Sofia apresentam clássicos no Instituto Ling

Um dos mais destacados duos de piano em atividade no mundo, Carles & Sofia sobem ao palco do Instituto Ling (rua João Caetano, 440) nesta quinta-feira (26) às 20h, para apresentar um recital a quatro mãos com obras de três grandes compositores da música de concerto: Rossini, Puccini e Ravel. Os ingressos custam R$60,00 no valor inteiro e R$30,00 para quem tem direito a meia-entrada, e estão à venda no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural.A dupla, formada pelo casal de pianistas espanhóis Carles Lama e Sofia Cabruja, tem se apresentado nos mais renomados teatros internacionais, incluindo o Carnegie Hall, em Nova York, o Palau de la Música Catalana, em Barcelona, e em outros importantes espaços culturais de 40 países ao redor da Europa, América, África e Ásia. O duo ainda tem na sua trajetória a estreia de diversas obras compostas especialmente para eles, incluindo trabalhos do australiano John Carmichael, do francês Françoise Choveaux e do alemão Christoph Ewers. Na ampla discografia da dupla, destacam-se discos como Catalan Heart, Brahms Lieder e Schubert Fantasy.