Projeto Discussões Necessárias do CHC recebe o festival Palavra Negra

Os ciclos temáticos do projeto Humanidade CHC – Discussões Necessárias têm como propósito trazer assuntos pertinentes para reflexão da sociedade, e o próximo encontro possui o mesmo objetivo, erguendo as vozes negras para falar de direitos, feminismo, arte, cultura e da luta antirracista. Com curadoria da atriz e cantora Camila Falcão e convidados ilustres como Winnie Bueno, Cristal, Diego Ferreira, Mariana Marmontel e Felipe Deds, além de uma feira de artesanato temático, Palavra Negra aterrissa no CHC Santa Casa (av. Independência, 75) na quarta (25) e quinta-feira (26). A entrada é franca, com retirada de senhas no Sympla.Palavra Negra vem reafirmar a força, a resiliência e a imensa contribuição de uma cultura plural para um espaço que por muitas vezes foi negado ao povo negro. O evento inclui uma palestra de Winnie Bueno, pesquisadora, escritora e ativista do movimento de mulheres negras; espetáculo com Cristal, consagrada campeã regional de slam que publicou livros, gravou com Djonga, abriu shows nacionais e lançou agora seu primeiro EP — Quartzo; oficina de fanzines com Mariana Marmontel e Felipe Deds, baseada na trajetória e estilo do coletivo Poetas Vivos; oficina de dramaturgia negra com Diego Ferreira; e, por fim, uma feira de artesanato com arte negra.PALAVRA NEGRA - Programação25 de setembro - quarta-feiraFeira de artesanato no Átrio, das 11h às 19hAna Mendes - Tecendo Renda / Luciane Ramos - Afro Lú / Clodoaldo Soares - Raízes do Axé / Adalberto / Ana Maack - Kilombo da Artes / Cristina Gonçalves - Boho Design _ cushion / Dandara - Dandara Moda e ArteOficina de Dramaturgia Negra, com Diego Ferreira, às 14hSala de Ação Educativa do CHC Santa CasaErguer a voz: ouvindo a palavra de mulheres negras, com Winnie Bueno, às 19h26 de setembro - quinta-feiraOficina de Fanzines com Mariana Marmontel e Felipe Deds, às 14hEspetáculo com Cristal, às 19h30min – com tradução em LIBRAS