Sala Redenção retoma discussão sobre o golpe de 1964 em novo ciclo

Após o sucesso da mostra 60 anos do Golpe Militar: Tão Longe, Tão Perto, ocorrida no mês de abril, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) dá continuidade à proposta de discutir o golpe militar de 1964, agora na forma de um ciclo mensal homônimo. Para a primeira sessão, na próxima terça-feira (24) às 19h, o filme escolhido é Diário de uma Busca, de Flávia Castro. A exibição no cinema universitário da UFRGS é seguida de conversa com o curador do ciclo, Nilo Piana de Castro, professor do Colégio de Aplicação da UFRGS. Originalmente, o ciclo estava programado para iniciar no dia 8 de maio, mas o projeto foi interrompido devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. A sessão tem entrada franca e é aberta à comunidade em geral. A obra traz a história do jornalista Celso Afonso Gay de Castro, militante político de esquerda exilado durante a ditadura militar brasileira e morto em Porto Alegre, aos 41 anos, sob circunstâncias suspeitas. Sua filha e diretora do filme, Flávia Castro, se debruça neste mistério para tentar desvendá-lo. A proposta do ciclo 60 anos do Golpe Militar: Tão Longe, Tão Perto é contribuir para a memória e a discussão crítica acerca do passado, na busca por não repetir a história e, sim, vislumbrar um futuro de plena liberdade cidadã e democrática.DIÁRIO DE UMA BUSCA(dir. Flávia Castro | Brasil | 2011 | 117min)O jornalista Celso Afonso Gay de Castro morreu aos 41 anos, na cidade de Porto Alegre, em circunstâncias suspeitas. O militante político de esquerda foi exilado durante a ditadura militar brasileira. Durante esse período, ele percorreu diversos países, como Argentina, Venezuela, Chile e França, sempre carregando consigo sua família. Uma vida marcada pela história da luta armada, exílio e ausência. Sua repentina morte deixou seus familiares com um vazio e um mistério, que a filha Flávia tenta desvendar.