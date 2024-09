Companhia de Ópera do RS celebra a Semana Farroupilha com versão tradicionalista de obra italiana

Neste sábado (21), a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) retorna a Passo Fundo, desta vez, com a obra cômica Rita, do italiano Gaetano Donizetti, com libreto de Gustave Vaëz, composta por oito números musicais ligados por diálogos falados e cantados. Com direção artística de Flávio Leite, presidente da CORS, a montagem traz a soprano Gabriela Nunes no papel de Rita, o tenor Felipe Bertol interpretando Beppe e o barítono Vinícius Braga, Gasparo, acompanhados pelo pianista Patrick Menuzzi. A entrada para o espetáculo, que inicia às 21h no Teatro do Sesc Passo Fundo (av. Brasil Leste, 30 - Passo Fundo), é franca.A divertida trama gira em torno de Rita, viúva do primeiro casamento e casada novamente com Beppe, que sofre maus tratos da mulher. A situação muda com a volta de Gasparo, primeiro marido de Rita, tido como morto. Beppe faz de tudo para devolver a esposa para ele. A música de Donizetti e o estilo belcantista embalam a ópera, com seus personagens em uma nova versão: gaúchos tradicionalistas às lidas com esse triângulo amoroso. O espetáculo é cantado em italiano, com projeção simultânea de legendas em português.Gaetano Donizetti nasceu em Bérgamo, na Itália, em 29 de novembro de 1797. Foi aluno do padre Mattei, em Bolonha. Completou 71 óperas, 13 sinfonias, 18 quartetos, três quintetos, 28 cantatas, além de 115 outras composições de distintos gêneros. Seu estilo composicional acabou influenciando outros grandes compositores de ópera, mais notavelmente Giuseppe Verdi. O compositor morreu em 8 de abril de 1848, em Bérgamo.