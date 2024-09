Pedro Ortaça, Noel Guarany, Cenair Maicá e Jayme Caetano Braun: conheça os 4 Troncos Missioneiros

Troncos Missioneiros transformou-se, com o passar do tempo, em um clássico atemporal da música nativista. Nele, estão quatro vozes fundamentais das Missões: Jayme Caetano Braun , Noel Guarany e inserido dentro da temática do desfile de 20 de setembro, em uma grande celebração da música missioneira e de seu impacto sobre a produção cultural de todo o Rio Grande do Sul.



Embora todos os quatro intérpretes tenham profunda conexão com as Missões, apenas Ortaça ainda residia na região, e todos eles já se encontravam na etapa final de suas carreiras - no caso de Cenair Maicá e Noel Guarany, são de fato os últimos registros fonográficos de suas carreiras. Mesmo gravado em um período de ocaso, o trabalho tornou-se um marco na carreira de todos e no universo nativista como um todo, em especial a partir de seu relançamento, nos anos 2000, pela gravadora USA Discos. Faixas como Os Quatro Missioneiros (Braun), Bailanta do Tibúrcio (Ortaça), Da Terra Nasceram Gritos (Maicá) e Precedência (Noel Guarany) são justamente reconhecidas como hinos da música das Missões e de todo o imaginário gaúcho.