OSPA presta tributo a Mozart e Haydn em concerto nesta sexta-feira (11)

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) promove um concerto especial em homenagem aos compositores Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Joseph Haydn. A apresentação será no Complexo Cultural Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1501), às 20h desta sexta-feira (11). Os ingressos para a apresentação já estão disponibilizados na plataforma Sympla, em valores que variam entre R$ 10,00 e R$ 50,00. Além disso, também é possível acompanhar a transmissão gratuita ao vivo através do canal do YouTube da Ospa.Além de contar com a regência do premiado maestro carioca Carlos Moreno, o concerto desta sexta-feira também terá uma participação especial da fagotista argentina Andrea Yurcic, que se apesentará pela primeira vez em Porto Alegre. Entre as peças que compõem o repertório, foram selecionados os números Concerto para Fagote e Orquestra As bodas de Fígaro, de Mozart, e Sinfonia Nº 94 em Sol Maior, de Haydn.