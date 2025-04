Capital Inicial faz show em celebração aos 25 anos de seu icônico disco 'Acústico MTV'

O Capital Inicial, uma das mais antigas bandas de rock do País, chegará ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 865) para duas apresentações neste final de semana. Marcados para esta sexta-feira (11) e sábado (12), a partir das 21h, os concertos pretendem retomar algumas das canções de maior sucesso do grupo, compostas ao longo de seus 42 anos de carreira.O show faz referência a um dos álbuns mais importantes que marcaram a história da banda: o Capital Inicial Acústico MTV. Lançado há exatos 25 anos, o disco foi transformador na trajetória musical do grupo, carregando alguns dos maiores hits que permeiam a cena musical brasileira até os dias de hoje.De acordo com o vocalista Dinho Ouro Preto, esse é um momento muito especial, tanto para os integrantes, quanto para os fãs do grupo. “Um marco como esse na história do Capital tem que ser celebrado. Por isso, vamos levar para 25 locais esse show com a formação quase original de 25 anos atrás. Estamos muito felizes em poder tocar nossos grandes sucessos em sua versão acústica”, comenta.