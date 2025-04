Gelson Oliveira comemora seus 70 anos com show na capital gaúcha

O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) receberá show do cantor Gelson Oliveira neste final de semana. O artista, conhecido por assinar faixas de sucesso como Tem que Provar, Dentre elas e Papagaio Pandorga, pretende revisitar parte do seu repertório nesta sexta-feira (11), às 20h, em um show que comemora sete décadas de vida do compositor. Ingressos entre R$ 30,00 e R$ 90,00 na plataforma TriRS.



Com 46 anos de carreira, Gelson Oliveira conseguiu se consolidar como um dos mais importantes compositores da história da música gaúcha. Após o lançamento de oito álbuns solo e dois gravados em parceira com o grupo musical Juntos, o cantor celebra seu aniversário de 70 anos da maneira que fez ao longo de quase toda a sua vida: no palco, apresentando as canções que escreveu ao longo de sua trajetória de vida.