Edu Falaschi traz a Porto Alegre show em homenagem aos 20 anos do DVD Rebirth Live in São Paulo

O vocalista Edu Falaschi (ex-Angra) retorna a Porto Alegre neste sábado (21) para um show especial, que celebra os 20 anos do DVD Rebirth Live in São Paulo (2003). A apresentação ocorre às 21h, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), e tem repertório que inclui clássicos e músicas que que não são apresentadas ao vivo pelo músico há mais de 12 anos — como Carry On, Nothing To Say, Time, Make Believe e mais. Os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$130,00.



Com ônibus próprio, toneladas em equipamentos de som e luz e grande infraestrutura, a turnê de Edu Falaschi conta com um formato de minifestival. Uma das atrações é a banda Noturnall — capitaneada pelo vocalista Thiago Bianchi, ao lado do baterista Henrique Pucci, do baixista Saulo Xakol e da revelação da guitarra brasileira Victor Franco, revelada por Edu Falaschi recentemente em show histórico no Tokio Marine Hall. Complementando o evento, a banda convidada especial, Storia, sobe ao palco.