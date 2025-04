Casa de espetáculos Grezz oferece agenda movimentada no feriado de Páscoa

O Grezz (rua Almirante Barroso, 328) tem uma programação especial de atividades organizadas para este feriado. Nesta quinta-feira (17), o espaço recebe o grupo musical Café Trio que, ao lado do artista Pedro Veríssimo, apresenta um tributo a Tom Jobim e Chico Buarque. Já na sexta-feira (18), quem sobe ao palco é André Moraes, um dos mais consagrados compositores da cena musical brasileira. Por fim, no sábado (19), é realizada, por um grupo de artistas gaúchos, uma homenagem ao cantor britânico David Bowie. Todas as apresentações têm início às 21h e ingressos disponibilizados no Sympla, com valores que variam entre R$20,00 e R$50,00. O show Chico e Tom, marcado para ser a primeira atração do final de semana, pretende realizar uma homenagem a dois dos maiores ícones da MPB de todos os tempos: Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque. Através da apresentação, o Café Trio e Pedro Veríssimo prometem dar tudo de si para fazer jus a alguns dos maiores sucessos já compostos pelos artistas.Em sequência, na sexta-feira, o compositor André Moraes pretende trazer um apanhado dos maiores clássicos de sua trajetória. Responsável pela trilha sonora de inúmeras obras do cinema brasileiro, o artista deve interpretar canções de filmes como Meu Tio Matou um Cara e Lisbela e o Prisioneiro.Para encerrar a programação, uma banda formada por cinco musicistas vai fazer um show de tributo à lenda da música britânica David Bowie. Ao longo da noite é apresentado, na íntegra, o disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, lançado em 1972.