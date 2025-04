Festival Sul Universal passa por cinco cidades gaúchas em abril e maio

Após ter estreado na capital gaúcha no mês de fevereiro, o Festival Sul Universal segue sua trajetória por cinco cidades do Rio Grande do Sul ao longo dos próximos dias. O evento pretende contar com 16 atrações totalmente gratuitas, que ocorrem no Boulevard Encantado (Estrada Lagoa da Garibaldi, 282 - Encantado), neste sábado (19); no Largo dos Estudantes (travessa do Largo dos Estudantes - Osório), na próxima quinta-feira (24); na Travessa dos Cataventos (rua dos Andradas, 736 - Porto Alegre), no dia 26 de abril; no Teatro Univates (rua Avelino Tallini, 171 - Lajeado), em 11 de maio; e, por fim, na Casa do Tambor (rua São Leopoldo, 243 - Pelotas), no dia 17 de maio. O festival tem como objetivo montar uma programação variada, que reflete a pluralidade de gêneros musicais presentes no estado do Rio Grande do Sul. As apresentações confirmadas pretendem abordar uma série diversificada de sonoridades e ritmos: milongas, chamamés, zambas, chacareras, jazz, rap e, especialmente, muita música brasileira.Na primeira apresentação, realizada neste sábado no município de Encantado, subirão ao palco o Uiliam Michelon Quarteto e o trio composto por Maurício Marques, Felipe Batistella Alvares e Valdir Verona. Além disso, o evento, que deve ter início às 18h30min, também contará com a presença da cantora Adriana de Los Santos.