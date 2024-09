Nova versão de ‘Grande Sertão: Veredas’, dirigida por Bia Lessa, chega a Porto Alegre

Nova adaptação do clássico da literatura brasileira Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, o filme O Diabo na Rua no Meio do Redemunho, com direção de Bia Lessa, estrelado por Caio Blat (Riobaldo) e Luiza Lemmertz (Diadorim), chega em Porto Alegre nesta quinta-feira (19) a partir de um lançamento no estilo turnê, com exibições em uma nova cidade a cada semana. Com distribuição da Filmes do Estação, dentro do projeto Mãos à Obra, as sessões acontecem diariamente, de quinta-feira (19) até o dia 25 de setembro, às 19h no Espaço de Cinema Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Especificamente nesta quinta-feira, haverá um debate após a sessão com as presenças de Paulo Flores, Nina Rios, Lisiane Cohen e Kathrin Rosenfield.O projeto consiste em apresentação do making of da peça dirigida por Bia Lessa, do documentário premiado Onde Nascem as Ideias, de Carolina Sá, e da projeção do filme O Diabo na Rua no Meio do Redemunho em teatros, cinemas ou espaços educacionais, além de palestras, debates e oficinas sobre o tema. As palestras abordarão diferentes aspectos da obra de Guimarães Rosa, como sua linguagem, temáticas, além de explorar o processo criativo de Bia Lessa. As oficinas, por sua vez, oferecerão oportunidades de aprendizado e experimentação para os participantes. Os debates, as palestras, as oficinas e exibições do making of e do documentário serão gratuitas.A oficina Processo Criativo consiste em rever as faces da criação, desde a elaboração até a realização, passando pelo percurso que transforma a ideia em obra, na sexta-feira (20) das 18h às 22h e sábado (21) das 10h às 18h, também no Espaço de Cinema Bourbon Country. A inscrição deverá ser realizada até o dia 19/09, às 18h, com email de confirmação enviado após o prazo final. Mais informações em @diabonaruanomeiodoredemunho. Já a Mostra Mãos à Obra, ocorre a partir desta quinta-feira (19) até o dia 25 do mesmo mês, e conta com a exibição diária, às 14h, de documentários selecionados no Espaço de Cinema Bourbon Country.Na tela do cinema, os atores de O Diabo na Rua no Meio do Redemunho transitam por um espaço sem referências geográficas nem fronteiras. Se no teatro os personagens estavam aprisionados numa jaula construída por Paulo Mendes da Rocha e Camila Toledo, na tela do cinema eles perambulam num vazio acinzentado, atordoados entre o delírio, a memória, a fúria e a paixão. São personagens de um sertão onde a ferocidade das emoções é o que há de concreto diante do trágico da vida intensamente vivida. O sertão imaginário de Lessa, como o de Guimarães Rosa, expõe as encruzilhadas da tragédia na representação do mundo como lugar de dúvidas dilacerantes. Neste sertão nebuloso, o próprio cinema, como suporte para apreensão da realidade, é posto em questão por uma metafísica que desafia os limites da linguagem.