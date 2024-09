Teatro do Sesc Alberto Bins recebe tributo ao Secos & Molhados

Homenageando a obra de João Ricardo, Gerson Conrad e Ney Matogrosso, o Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) recebe o show Tributo Secos & Molhados - Especial 50 anos neste sábado (14) às 19h. Interpretado pelo artista gaúcho Marcos Delfino, que já realizou também tributo a Cazuza, a apresentação explora a arte, poesia e musicalidade nas canções da banda que marcou a história da música nacional nos anos 1970 e segue relevante até hoje. Os ingressos podem ser adquiridos no teatro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, ou pelo site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais. Os valores variam de R$20,00 a R$40,00.



Com arranjos fiéis e os tons originais do trio, o espetáculo reúne clássicos da banda do início da carreira, sobretudo nos álbuns homônimos de 1973 e 1974. No setlist estão músicas como Sangue Latino, O Vira, Assim Assado, Rosa de Hiroshima, Flores Astrais, entre outros sucessos. Arte Sesc é um dos pilares prioritários para o Sesc/RS e tem como propósitos a valorização da arte e a disseminação da cultura para a sociedade de forma democrática e acessível, com ações que proporcionem a formação de plateias dos mais diferentes públicos.