Segunda edição do KTROCK, com ícones do rock gaúcho, acontece neste sábado

Após o grande sucesso da sua estreia no ano passado, o Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) vai receber, neste sábado (14), a segunda edição do KTROCK. O evento, promovido pela KTO, reunirá um line-up bastante representativo em cima do palco, com cinco nomes cultuados do rock gaúcho – Wander Wildner, Graforréia Xilarmônica, Defalla, Rosa Tattooada e Carlinhos Carneiro. Os ingressos, disponíveis no Sympla, custam entre R$ 65,00 e R$ 250,00. Com a atmosfera dos grandes festivais, o KTROCK busca fortalecer a cena local, aproximando o público os artistas que ajudaram a escrever a história do rock gaúcho para além do Rio Grande do Sul. Surfista Calhorda e Bebendo Vinho (Wander Wildner), Amigo Punk e Eu (Graforréia Xilarmônica), Popozuda Rock'n'Roll e It's Fuckin' Borin' to Death (Defalla), O Inferno Vai Ter que Esperar e Tardes de Outono (Rosa Tattooada) e Melissa e Mesmo que Mude (Carlinhos Carneiro) certamente estarão no repertório.