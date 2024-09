Ticiano Osório analisa a filmografia de Martin Scorsese em curso no Instituto Ling

Jornalista e colunista de filmes e séries em Zero Hora e Rádio Gaúcha, Ticiano Osório ministrará no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) o curso Martin Scorsese: Entre a cruz e a pistola, para falar sobre os 26 filmes de ficção já lançados pelo diretor e roteirista, considerado por muitos o maior cineasta vivo dos Estados Unidos. A atividade, dividida em três encontros, acontece nesta terça-feira (17), no dia 24 de setembro e 1º de outubro, sempre nas terças-feiras, às 19h, com a análise de cenas emblemáticas e personagens inesquecíveis da filmografia do estadunidense. As inscrições para o curso custam R$299,97 e podem ser feitas no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural.O passeio por quase 60 anos de carreira de Scorsese permite identificar algumas de suas marcas e obsessões, como a culpa católica, a violência endêmica da sociedade e o próprio cinema. Discutindo desde o primeiro filme do diretor, Quem Bate à Minha Porta?, de 1967, ao lançamento mais recente, Assassinos da Lua das Flores, de 2023, Ticiano ainda destacará a repetida presença de atores como Robert De Niro e Leonardo DiCaprio nos filmes do cineasta, além dos prêmios recebidos e não recebidos por Scorsese.O cineasta concorreu 16 vezes ao Oscar, sendo 10 como diretor, quatro na categoria de melhor filme (como um dos produtores) e duas na de roteiro adaptado. Ganhou somente uma estatueta dourada da Academia de Hollywood, a de direção, por Os Infiltrados, que também será tema das aulas. Ticiano Osório nasceu em Porto Alegre, em 1973, e é jornalista formado pela UFRGS. Trabalha desde 1995 no Grupo RBS, onde atualmente é colunista de filmes e séries em Zero Hora e na Rádio Gaúcha.