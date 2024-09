Cuidado que Mancha promove evento solidário Gole Amigo, em prol da recuperação de Marcos Vaz

O Grupo Cuidado que Mancha promove neste sábado (14) a partir das 19h, um encontro cultural-afetivo em prol do técnico Marcos Vaz que foi atropelado, há um mês, enquanto andava de bicicleta e o motorista fugiu. Ele agora enfrenta um longo e desafiador processo de recuperação. Para ajudá-lo a cobrir os custos médicos e dar o suporte necessário, o coletivo organizou o evento solidário Gole Amigo - Juntos pelo Marcos Vaz. Os ingressos custam a partir de R$30,00 com a opção de contribuição adicional, pelo Sympla. A reunião será no Espaço Cuidado que Mancha (rua Damasco, 162). A noite de música com Bárbara Borges, César Hack, Claudio Veiga, Cristiano Hanssen e Raquel Grabauska promete boas energias, comidinhas gostosas, bebidas geladas e aquele clima solidário que só os amigos sabem proporcionar. A reunião tem o intuito de brindar à vida, compartilhar histórias e, claro, fazer a diferença na vida do Marcos. Caso não possa comparecer, a chave pix [email protected] está disponível para colaborações. O valor arrecadado será usado para comprar cadeira de rodas específica para o caso do Marcos, comprar fraldas, medicações, pagar cuidadoras e fisioterapia.