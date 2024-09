Estúdio Stravaganza recebe quatro apresentações de Terra sem Mapa em setembro

Terra sem Mapa retorna ao local onde foi concebido para uma curta temporada - o Estúdio Stravaganza (rua Dr Olinto de Oliveira, 68) com apresentações neste final de semana, sábado (14) e domingo (15), e no próximo, dias 21 e 22 de setembro. As apresentações ocorrem aos sábados às 20h e domingos às 18h, com ingressos entre R$ 33,60 e R$ 67,20, à venda antecipadamente pelo site Depois de um ano em cartaz, circulando por diversos espaços em Porto Alegre e apresentações em Capão da Canoa, o espetáculoretorna ao local onde foi concebido para uma curta temporada - o(rua Dr Olinto de Oliveira, 68) com apresentações neste final de semana,(14) e(15), e no, dias. As apresentações ocorrem aos sábados àse domingos às, com ingressos entre, à venda antecipadamente pelo site www.entreatosdivulga.com.br. No local, a bilheteria abre uma hora antes do espetáculo, assim como o bar da casa.

No final da pandemia, Mirna Spritzer e Sergio Lulkin, com seus personagens, Vrum e Luba, iniciaram a caminhada que os levou ao espetáculo Terra sem Mapa. Narradores natos, Vrum e Luba encontraram no Estúdio Stravaganza o espaço e a atmosfera para juntos mergulharem no tempo da memória e das histórias humanas. Ali, travessias pelo mar, andanças pelo mundo e exílios de guerras, fome e perseguições, formaram a trama onde Vrum e Luba bordaram sua poesia cênica. Com mais de 30 anos de existência, a casa da Cia. Stravaganza acolheu o nascedouro de Terra sem Mapa.



Entre bênçãos e pragas, os personagens dançam suas lembranças e miram as estrelas. A produção traz a criação teatral em sua forma essencial, os artistas em contato com o público, uma narrativa que convida o espectador a ser um ouvinte próximo. Neste ano, o espetáculo recebeu seis indicações no Prêmio Açorianos de Teatro de Porto Alegre: Iluminação para Ricardo Vivian; Trilha sonora para Gustavo Finkler; Figurino para Rô Cortinhas; Dramaturgia para Mirna Spritzer e Sergio Lulkin; Melhor atriz para Mirna Spritzer; Melhor ator para Sergio Lulkin.