Sergio Luiz Fleck lança livro de poesia em Porto Alegre neste domingo

O escritor Sergio Luiz Fleck lançará sua nova obra, Inquietações – um estado de poesia (Dörzbach Produtora em coedição com Rafa Heydt, 152 páginas, R$ 35,00), no domingo (15) às 19h no Z Café (av Nilópolis, 543). A coleção de poesias explora os meandros das relações humanas, além de reflexões existenciais. A entrada é franca. Em breve, o livro físico estará disponível nas plataformas digitais e o e-book na Amazon.Organizado em três seções, cada poema reflete a complexidade e a beleza das emoções humanas, a obra de Fleck utiliza uma linguagem simples, mas repleta de simbolismo, proporcionando ao leitor tanto uma experiência acessível quanto introspectiva. A obra reflete a jornada pessoal e literária de Fleck, que busca constantemente provocar através de sua escrita. Com Inquietações, ele reafirma seu compromisso de explorar e celebrar o estado de poesia que nos torna humanos.