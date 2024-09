Mostra Final da Residência Garganta acontece nesta quinta-feira no Goethe-Institut

Nesta quinta-feira (12), às 20h, o auditório do Goethe-Institut Porto Alegre (rua 24 de outubro, 112) se transformará em uma janela para a inovação e a criatividade, apresentando o resultado da primeira edição da Residência Artística Garganta. O projeto ofereceu mentorias para artistas da música e das artes visuais que buscavam aprimorar seus processos criativos. Os residentes participantes são Fayola Ferreira, Ka.Os (Karla Oliveira), Maê, RHODEN, Tio Tuiio e Wagner Menezes. A entrada no evento é gratuita, mediante reserva de ingresso via SymplaDurante 60 minutos, os residentes apresentarão o resultado de suas práticas artísticas, desenvolvidas ao longo de quatro mentorias formativas nas áreas de cenografia, iluminação, materiais e recursos audiovisuais, conduzidas pelas especialistas Thaise Machado, Thais Andrade, Carolina Sinhorelli e Jana Castoldi, respectivamente. O público terá a oportunidade de vivenciar uma nova experiência visual e sonora, além de acompanhar a evolução das ideias do grupo de artistas e como elas se transformaram em uma fusão potente.A Residência Artística Garganta é um projeto idealizado por Bruno dos Anjos, da produtora Ocorre Lab, e Mitti Mendonça e Wagner Mello, da Feira Gráfica Garganta, e conta com identidade visual assinada pela designer Aline Gonçalves. O programa de capacitação para artistas foi financiado pelo Edital Extraordinário de Projetos Culturais Kultur 23, do Instituto Cultural Brasileiro-Alemão/RS (ICBA). Além do apoio do Goethe-Institut Porto Alegre, o evento conta com a parceria do Terreiro Bar Ancestral, que oferecerá um cardápio especial de cervejas e cachaças artesanais, à venda no local, das 18h às 20h.