Uma noite repleta de AC/DC em Porto Alegre

Prestes a completar 25 anos de estrada, Ander Tonoli e Marcos Mazzoch se juntam aos chilenos da Black Ice, liderada pela estrela Ivan Gac, para juntos formar um espetáculo em homenagem à banda icônica do rock mundial, AC/DC. O show deste sábado (14) acontece no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) às 21h e ainda possui ingressos disponíveis, na plataforma uhuu.com, a partir de R$60,00. Além de relembrar os maiores clássicos da banda australiana, a junção de estrelas promete um show explosivo nunca antes visto em terras brasileiras.Juntos desde 1999 em Caxias do Sul-RS, Ander Tonoli e Marcos Mazzoch são conhecidos em todo o Sul do Brasil pelo trabalho dedicado à grande banda australiana. Transformando o que era regional em algo internacional, o espetáculo terá uma formação especial, composta por Ander (bateria) e Marquinhos (baixo), com a banda Tributo Black Ice, onde Bastian (guitarra base) e Benjamin (guitarra solo), junto com o vocalista Ivan Gac completam o time. Serão dois países unidos para um show em homenagem às lendas: Brian, Angus, Malcolm, Cliff e Phil. A promessa é de um espetáculo único, tocando os maiores sucessos da banda, tudo isso somado a uma performance excepcional, em quase duas horas de puro AC/DC.