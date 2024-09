PUCRS recebe primeira apresentação do Projeto Ressoa Música

Nesta segunda-feira (9), às 18h30min, no saguão da Famecos – Escola de Comunicação, Artes e Design da PUCRS (av. Ipiranga, 6681), acontece a apresentação do primeiro projeto musical selecionado no Edital do Ressoa Música: DKG Dekilograma, de Bagé. Para a apresentação, o artista traz um setlist de músicas autorais do gênero do Hip hop misturando outras manifestações como slam e poesia. A entrada é gratuita e aberta para toda comunidade. Ressoa Música é um projeto criado para divulgar artistas que estão na cena musical gaúcha. Os selecionados por edital/inscrições se apresentam na Famecos, participam da gravação de um podcast para falar do seu projeto musical e recebem um kit com conteúdo em imagem e vídeo, captados durante sua participação. As apresentações ocorrem nos meses de setembro a novembro. Os artistas participantes foram selecionados pelo edital que contou com 155 inscrições. Dentre eles, DKG Dekilograma, Belle Mottini e Gustavo Virissimo, e Toró foram escolhidos.