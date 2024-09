Andiara Mumbach e Marcel Estivalet lançam álbum 'Poesia Brasileira' em clima de retomada

Após quatro meses de espera, o duo formado pela cantora lírica Andiara Mumbach e pelo violonista clássico Marcel Estivalet fará o show de lançamento de seu primeiro álbum, Poesia Brasileira, em Porto Alegre. Lançado no dia 3 de maio, a expectativa para o evento, marcado para a semana seguinte, era grande. Porém, na mesma semana, o estado do Rio Grande do Sul passou pelo maior desastre climático da sua história. Para celebrar o álbum, a retomada gradual da cultura e da vida de Porto Alegre e reproduzir suas canções pela primeira vez ao vivo, o duo se apresenta nesta terça-feira (10) às 20h no Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 575). Os ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Sympla e partem de R$ 36,00.



O álbum contém 13 faixas com versões inéditas de canções populares, eruditas e do folclore brasileiro. Disponível em todas as plataformas digitais, o disco conta com poesias de Mário Quintana, Manuel Bandeira, Dora Vasconcellos e diversos outros poetas renomados do país. Além disso, as composições melódicas contam com nomes como o de Tom Jobim, Heitor Villa-Lobos e Vinicius de Moraes.



O processo de criação de Poesia Brasileira durou em torno de dois anos. Nesse meio tempo, a dupla aderiu a um crowdfunding, projeto de financiamento coletivo para ajudar nos custos de produção. Ao todo, foram arrecadados quase 9 mil reais. Andiara conta que a experiência foi uma prova de que o álbum deveria existir. “Tudo isso foi uma grande experiência. Chegar com a ideia, ver a receptividade de cada um que contribuiu e participou de alguma forma, e agora chegar com esse trabalho consolidado, concreto, é fruto desses meses super intensos.”



E isso só reforça a sensação de incerteza que a dupla sentiu na semana de lançamento. Marcel conta que passar por um momento dessa proporção acabou diluindo as promoções. “Em termos de produção independente, tudo isso dá uma certa desestabilizada na gente, porque não tinha clima nenhum para divulgar o álbum quando as pessoas saíam de casa só com a roupa do corpo”.



Depois de meses de reconstrução e esperança no estado, a cultura tenta voltar à normalidade, dia após dia. Marcel relata que durante o mês de julho, enquanto Porto Alegre ainda passava por reestruturações físicas e de agenda, o duo realizou uma pequena turnê na região da Fronteira, e conseguiu sentir a vibração do público, aquele arrepio que faltava. Além disso, ele reforça que a resposta rápida da Opinião Produtora em lidar com o desastre o deixou mais esperançoso e animado para o show desta semana.

Os arranjos do disco foram produzidos por Marcel, que é violonista, professor e produtor musical. Ele encontrava tempo entre seus compromissos para montar o tão sonhado álbum, pensando também no que a voz, potência e respirações de Andiara, soprano formada em canto pela Universidade Federal de Santa Maria, daria nas canções. “A questão da construção das músicas também foi feita juntos, por questão de sonoridade, e do que a minha voz oferece dentro de cada canção” afirma Andiara.



A escolha de quais poesias iriam entrar no álbum foi difícil. Depois de inúmeras conversas entre eles, os artistas chegaram em um denominador comum: canções que sejam frutos da parceria entre “compositores que se dedicaram a musicar poemas e poetas que se dedicaram a colocar letras em melodias”, comenta o violonista.



A apresentação promete um ambiente intimista e aconchegante, e contará com direção cênica de Carlos Rodriguez, iluminação de Fabrício Simões e sonorização de Lauro Maia. Além disso, o duo não terá microfones e amplificadores de som, do mesmo modo em que cada uma das 13 faixas foram gravadas em estúdio. É como se Andiara e Marcel estivessem dentro de suas casas, ensaiando o grande espetáculo. O violonista nos dá um pequeno spoiler do show quando fala que “ele realmente tem uma construção a mais, com uma experiência multissensorial, visual, de concentração e de foco”.



Marcel comenta que Poesia Brasileira “é um disco para se escutar com atenção. Não é um disco para momentos de distração, mas para tomar o seu tempo ali e escutar, apreciar um pouquinho de cada poesia”. Os artistas sentiram a necessidade de trazer um repertório exclusivamente brasileiro, com o intuito de se aproximar do público local e da cultura do seu povo. Andiara comenta que “o público recebe a música de modo diferente, porque ele entende o texto e o que o texto está querendo comunicar”. Afinal, como Alberto Nepomuceno diria, não tem pátria quem não canta em sua língua.