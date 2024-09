Palácio Piratini será aberto para visitação na próxima semana

No próximo final de semana, sábado (14) e domingo (15), o Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/n) realizará mais uma edição das visitas guiadas especiais de final de semana. A atividade acontecerá em quatro horários no sábado (13h, 14h, 15h e 16h) e em seis horários no domingo (9h, 10h, 11h, 14h, 15h e 16h), com acompanhamento dos servidores que farão a mediação. Para participar, é necessário realizar inscrição antecipada pelo site do Palácio a partir de segunda-feira (9), às 12h. O passeio é gratuito e as vagas são limitadas a 30 participantes por faixa-horária.O roteiro do final de semana amplia o percurso que é realizado nas visitas promovidas pela sede do Executivo de segunda a sexta-feira. Além da Ala Governamental, acessada pelos visitantes durante a semana, o passeio inclui ainda o jardim onde se vê a escultura integrada A Primavera, de Paul Landowski, e parte da Ala Residencial, como o Salão de Banquetes e Salão dos Espelhos. Outros patamares do jardim, túnel e subsolo não estão incluídos no trajeto.