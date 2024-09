MuseCom celebra 50 anos com programação especial

Fundado em 10 de setembro de 1974, o Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom) está prestes a completar 50 anos de existência, com uma trajetória marcada por transformações e serviços prestados à memória da comunicação gaúcha e brasileira. Para celebrar o aniversário da instituição, a programação do espaço neste mês de setembro contará com novas exposições, exibição de documentários e oferta de novos roteiros de visitação temática. Com entrada franca, as atividades serão realizadas a partir desta terça-feira (10) até o dia 28.A agenda contempla ainda entregas estruturais e técnicas, como a cooperação com outras instituições para a formação de uma hemeroteca digital de imprensa sul-rio-grandense do século XIX, e a publicação de novos documentos técnicos como a Política de Acervos e o Plano Museológico. O detalhamento de cada uma das atividades, incluindo horários, formas de inscrição e demais informações, será divulgado ao longo do mês, no site do MuseCom e nas redes sociais da instituição.Confira a programação10/09 - Lançamento da Mostra Visual de Jornais Raros do Século XIX + Kickoff da Cooperação Técnica Hemeroteca Digital da Imprensa Sul-rio-grandense, em parceria com a UFRGS, PUCRS e o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS);13/09 - Ciclo de debates Edição MuseCom 50 anos e lançamento do Plano Museológico (2024-2028);23 a 27/09 - Lançamento de novos acervos digitais (novos conjuntos nas coleções: Roteiros, Galeria de Vozes, Acervo Audiovisual do Palácio Piratini e Jornais Raros);23 a 27/09 - Visita mediada temática da Primavera dos Museus (em Libras);25/09 - CineClube MuseCom: exibição do documentário TVE 50 anos, em parceria com a TVE e a Cinemateca Paulo Amorim;26/09 - Lançamento do documento técnico Política de Acervos do MuseCom;27/09 - Lançamento da versão impressa do catálogo História da TV no RS;28/09 - Caminhada Cultural Museus Conectam, em parceria com o Museu da UFRGS, Centro Histórico e Cultural da Santa Casa, e o Museu da História da Medicina.