Sesc Alberto Bins realiza 2ª Mostra de Arte Inclusiva

Em comemoração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, o Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) realiza, nesta sexta-feira (6), a 2ª Mostra de Arte Inclusiva. Com o objetivo de auxiliar na impulsionar a inclusão social de pessoas com deficiência, conscientizar sobre a luta anticapacitista e celebrar esses movimentos através de ações afirmativas, o Teatro da Unidade recebe, a partir das 16h, uma palestra com a escritora Fernanda Machado e apresentações artísticas de diferentes grupos. Os ingressos, que variam de R$5,00 a R$10,00 já estão disponíveis no Sesc Alberto Bins das 09h às 18h e no site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais/.A partir das 16h, a escritora Fernanda Machado, vencedora do Prêmio Cromossomo 21 de Literatura e Inovação, abordará a inclusão social escolar e a trajetória no mercado de trabalho. Na atividade, ela compartilha suas experiências pessoais na carreira, além de falar sobre o seu premiado primeiro livro Taragô – A história de Nândhya Luz. Após a palestra, às 17h, diversos grupos que atuam com arte e inclusão apresentarão propostas de diferentes linguagens artísticas inseridas na temática anticapacitista.