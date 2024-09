Grupo Desagravo canta a poesia de Oliveira Silveira no Ecarta Musical

O grupo Desagravo apresentará o show Pelo escuro – Letra e música neste sábado (7) às 18h no projeto Ecarta Musical da Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943). A apresentação tem entrada franca e transmissão pelo youtube da Fundação Ecarta. O espetáculo é uma adaptação musical de poemas de Oliveira Silveira do livro Pêlo Escuro - Poemas Afro-Gaúchos (1977), tratando da vivência e sobrevivência negra no Rio Grande do Sul. O grupo é formado pelo músico e compositor Vladimir Rodrigues – que realizou a adaptação musical da obra –, Renata Pires (voz) e Mingo Niemê (percussão), com apoio de Beto Silva (percussão) e Conceição Vidal (backing-vocals). No repertório, ritmos e gêneros musicais como milonga, vanera, chamamé, samba, samba-de-roda, samba-canção, zamba, suingue, xote e chacarera. A partir de uma leitura identificada com os sentimentos cuidadosamente colocados em cada verso pelo autor, os vinte e dois poemas do livro foram transformados em canções, refletindo a grande diversidade da cultura gaúcha, sobretudo a sua expressão afro. As composições transitam por uma ponte passado-presente-futuro, intercalando a execução das canções com a leitura de textos poéticos. Todas as letras do repertório são de Oliveira Silveira. Neste show serão apresentadas Negro no Sul, Gaúcho Negro Mateando, O trigo, Charqueada, Um charque, Casa de negros, Sim: Querência, Negrinho, Negra na Garupa, Lanceiros Negros, Sou e Evocação de Osório.