BK' sobe no palco do Araújo Vianna neste sábado

O rapper brasileiro BK’ trará a sua nova turnê a Porto Alegre neste final de semana. Com quase 5 milhões de ouvintes no Spotify, o cantor vai desembarcar no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (7) com o show ICARUS – A Apoteose. O cantor sobe no palco às 22h, e os ingressos seguem à venda pelo Sympla, a partir de R$ 65,00. A apresentação, cuja estreia ocorreu em abril diante de 20 mil fãs no Sambódromo do Rio de Janeiro, é acompanhada de uma megaestrutura cênica, repleta de efeitos pirotécnicos e convidados. Lançado em 2022 e vencedor de inúmeros troféus, o álbum ICARUS já superou a marca de 200 milhões de streams. Indo dos hits Só Me Ligar, Amanhecer, Se Eu Não Lembrar e Músicas de Amor Nunca Mais às faixas dos seus outros discos, como os elogiados Castelos & Ruínas (2016) e Gigantes (2018), BK' pretende comprovar ao vivo porque o seu último registro se tornou tão popular entre o público e foi aclamado pela crítica especializada.