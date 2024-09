Com performance diversa, BIXA terá temporada em Porto Alegre

Teatro do SESC Alberto Bins, a autobiografia performatizada do ator e bailarino Jeferson Cabral, BIXA sexta-feira (6) e sábado (7), na Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900) e, nas sextas-feiras, 13, 20 e 27 de setembro, no Estúdio Stravaganza (Dr. Olinto de Oliveira, 68), sempre às 20h. Os ingressos antecipados para o espetáculo de dança-teatro custam entre R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira) e estão disponíveis no site EntreAtos Divulga. Após estreia no, a autobiografia performatizada do ator e bailarino, fará apresentações nesta(6) e(7), na(av. Alberto Bins, 900) e, nas, no(Dr. Olinto de Oliveira, 68), sempre às. Os ingressos antecipados para o espetáculo de dança-teatro custam entre(meia-entrada) e(inteira) e estão disponíveis no site EntreAtos Divulga.

Jeferson Cabral apresenta uma performance sobre a trajetória de se tornar quem é. A nova montagem da Mimese Companhia de Dança Coisa é uma celebração à diversidade e, através das músicas e do imaginário das divas pop, narra ao público uma biografia de resiliência ao preconceito. O espetáculo parte do desejo de ressignificar o termo bicha frente à nossa sociedade.



A ação cênica é atravessada pela dança, teatro, performance e música, diluindo as barreiras que separam essas linguagens. Utilizando luzes piscantes, ofuscantes e estroboscópicas em breves momentos, a montagem conta com uma iluminação que alterna essa intimidade cênica com um clima de festa. Autor do texto, Jeferson Cabral assina também a concepção, o figurino, a composição e a direção cênica do espetáculo. O artista gaúcho iniciou o argumento dramatúrgico de BIXA em 2013, e foi aprimorando a narrativa ao longo da última década, até dar o início ao trabalho de criação em setembro de 2023.