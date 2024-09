Miguel Veleda faz show de lançamento de álbum socioambiental

O músico Miguel Veleda, 27 anos, resume o lançamento de Águas – seu primeiro álbum na carreira –, como a consolidação de um projeto socioambiental que iniciou em 2021. Já disponível nas plataformas digitais, Miguel fará show de lançamento neste sábado (7), no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, a partir de R$45,00.Como mencionado anteriormente, o álbum significa uma nova fase do projeto encabeçado pelo cantor. Junto com as canções, a obra irá contemplar um tutorial para qualquer um que queira adicionar a temática socioambiental em seus projetos pessoais. Com mais de dois anos de existência, a iniciativa já realizou quatro mutirões de limpeza pela capital, impactando cerca de 10 mil pessoas. O álbum conta com 12 canções, sendo 5 inéditas e 4 colaborações com outros artistas.Miguel Veleda define seu estilo como Surf Groove, uma mistura de rock, reggae e soul. Suas principais influências musicais são variadas, indo de Seu Jorge, Charlie Brown Jr., Djavan e Rita Lee até Red Hot Chilli Peppers, Bob Marley, Stevie Wonder e Amy Winehouse. Águas marca o lançamento do primeiro álbum do cantor, que já possui 19 singles disponíveis nas principais plataformas, como Spotify e Deezer.