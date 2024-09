Setembro começa com show de Nei Lisboa no Grezz

Nesta semana, a programação de shows do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) começa na quinta-feira (5), com Nei Lisboa, trazendo um mix de seus últimos trabalhos e acompanhado por uma formação de tradicionais e virtuosos parceiros de palco. Os ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 100,00 e podem ser adquiridos no Sympla. Além da opção de ingressos individuais, o evento oferece a possibilidade do pacote ingresso + jantar para duas pessoas por R$ 360,00. O show inicia às 21h.A setlist conta com canções do EP Pandora, gravado e lançado digitalmente durante os anos da pandemia, até extratos da série de shows com a qual Nei celebrou os aniversários de lançamento de vários álbuns no ano que passou: A vida inteira (2013), Relógios de sol (2003), Amém (1993) e Pra viajar no cosmos não precisa gasolina (1983). Os sucessos de outros discos também integram o repertório, como Telhados de Paris, Pra te lembrar, Baladas e Cena beatnik, executadas no palco por Nei (violões e voz), Paulinho Supekovia (guitarra), Luiz Mauro Filho (teclado) e Giovanni Berti (percuteria).