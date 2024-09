Livro que mescla contos de fadas a clássicos do rock será lançado em Porto Alegre

O livro A Luz do Sol Revelará (Editora Caravana, 84 páginas, R$60,00), de Rodrigo Mizunski Peres, terá lançamento e sessão de autógrafos nesta quarta-feira (4), a partir das 19h, no bar Jardim São Geraldo (rua Moura Azevedo, 182). O livro de contos, que tem como fio condutor a mescla entre contos de fada e letras de clássicos do rock internacional, estará à venda no local por R$ 60,00. O evento também terá show do músico Lico Silveira, com releituras de MPB, das 19h30min às 22h30min. A entrada é franca.O novo livro do escritor gaúcho tem a mistura de Chapeuzinho Vermelho e Beatles, Rapunzel e Queen, Bela Adormecida e AC/DC, entre outras combinações desse encontro improvável entre o rock n' roll e os contos de fada. Inicialmente previsto para maio, o lançamento literário foi adiado devido à enchente de Porto Alegre. Rodrigo Mizunski Peres é porto-alegrense, advogado, cozinheiro e autor também de Mundos paralelos (2020) e O poeta de plantão (1993). Lico Silveira, que apresentará releituras de clássicos brasileiros no lançamento, é cantor, compositor e poeta nascido em Porto Alegre. O artista tem suas raízes fortemente emaranhadas no rock, blues e MPB.