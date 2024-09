Antônio Carlos Falcão imita Maria Bethânia em show no Ocidente

Show A Doce Bárbara - Maria Bethânia e Banda em Hibrida, criado por Antônio Carlos Falcão, acontece nesta quinta-feira (5) no Ocidente Acústico (av. Osvaldo Aranha, 960), a partir das 21h. A personagem Doce Bárbara, criada por Antônio completa, em 2024, 43 anos de história nos palcos gaúchos.

Falcão descobriu ao longo do tempo uma facilidade de fazer as mesmas inflexões e intenções que Bethânia – um exercício de improvisação – e uma facilidade de cantar "muito parecido". Desse modo, para fugir do escracho, ou da simples imitação, o artista criou uma personagem que tem o "jeito e a personalidade" de Bethânia, mas não é ela". A comédia musical em formato de monólogo possui ingressos disponíveis no Sympla, custando de R$ 30,00 a R$ 60,00.