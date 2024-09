Vera Loca toca repertório de DVD ao Vivo no Opinião

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) recebe, nesta sexta-feira (6), a banda Vera Loca. O evento tem gosto de comemoração, pois o DVD Ao Vivo gravado naquele mesmo palco no ano de 2015 chegou à marca de 30 milhões de visualizações nas plataformas digitais. Por isso, durante o show, a banda receberá seu Disco de Ouro em homenagem especial. A banda sobe ao palco às 22h, e os ingressos estão à venda no Sympla de R$90,00 e R$180,00.Presente no setlist também estão os clássicos lançados durante os 22 anos de banda, além da canção Flaca, uma versão do clássico do ídolo argentino Andrés Calamaro que a banda trouxe para o português com mudanças no arranjo e está tocando em rádios do país vizinho. Vera Loca é formada por Fabrício Beck (vocal), Mumu (baixo), Diego Dias (teclado), Hernan Gonzalez (guitarra) e Luigi Vieira (bateria).