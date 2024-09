Sarau do Solar colaborativo contará com Robledo Martins e Nicole Carrion

O Sarau do Solar Colaborativo desta quarta-feira (4), será duplo. Robledo Martins sobe ao palco às 19h, e Nicole Carrion às 20h, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n). Com entrada gratuita, o evento estará recebendo doações, via PIX, para o Coletivo RS Música Urgente.Robledo Martins é cantor, compositor, arranjador e graduando em Música com habilitação em canto pela UFPEL. Nascido na cidade de Rio Grande começou seus primeiros passos na música aos 18 anos na cidade de Pelotas, através dos festivais estudantis dos anos 80, influenciado pelos programas de rádio da época. Em show Um canto Latino-americano, Robledo Martins traz canções que fizeram história na América Latina, em forma de releitura. Los Hermanos (Atahualpa Yupanqui), El cosechero (Ramon Ayala), Te recuerdo Amanda (Victor Jara), Solo le pido a Dios (Leon Gieco) e Cancion con todos (Cesar Isella) estarão no repertório.A intérprete Nicole Carrion, que vem trilhando os caminhos da música desde os sete anos de idade, é vencedora de diversos festivais nativistas e se destaca por ser uma das vozes femininas da nova geração. Seu espetáculo Fronteriza mescla as linguagens da música gaúcha e folclórica. Ele promete ser um show interativo, onde banda, cantora e bailarinos levam o público a uma viagem à cultura gaúcha, com o sotaque de fronteira. A apresentação traz a mistura entre a música gaúcha, a dança, o folclore uruguaio e argentino, sendo estas as principais marcas da cantora. Compõem o repertório do espetáculo composições como Cuchillo de Don Nico (Nicole Carrion / Andre Kelbouscas); Fronteira seca (Milongão) (Rogerio Avila / Mauro Moraes); El viejo del bandoneon (Nicole Carrion / Andre Kelbouscas); Baila baila chacarera (Silvério Motta / Ricardo Rosa) e Tormenta y milagrosa (Nicole Carrion / Andre Kelbouscas).