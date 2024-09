Rafael Bassi fala sobre o universo literário de Jorge Luis Borges em curso no Instituto Ling

Rafael Bassi estará no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) no mês de setembro para ministrar um curso dedicado ao universo literário do autor argentino Jorge Luis Borges. A atividade, dividida em três encontros, nos dias 5, 12 e 19, sempre nas quintas-feiras, às 19h, revisitará a obra do portenho, considerado um dos mais influentes e inovadores escritores do século 20. As inscrições custam R$360,00 e podem ser feitas no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural. Para participar, não é necessário conhecimento prévio. Professores da rede pública de ensino, das séries básica, fundamental e média, podem solicitar bolsa de estudo com 80% de desconto, escrevendo para o e-mail



Temas como a memória, a história, o duelo, o gauchismo, a escrita e, principalmente, a leitura, sempre marcantes nos textos borgeanos, serão explorados a partir de diferentes produções escritas entre os anos 1940 e 1970. Entre leituras, interpretações e discussões, serão destrinchados contos que buscam a atenção do leitor, como Emma Zunz, Funes, o memorioso, O Sul e o famoso O Aleph, considerado pela crítica um dos pontos culminantes da ficção de Borges.

Escritor, poeta, crítico literário, tradutor e ensaísta, Jorge Luis Borges nasceu em 1899, em Buenos Aires. Desenvolveu a paixão pelos livros ainda criança, brincando em meio a biblioteca do pai. Em 1914, mudou-se com a família para a Suíça, para que seu pai pudesse tratar o avanço da perda de visão - mesmo mal que mais tarde acometeria Borges, que ficou cego ainda muito cedo, aos 55 anos. De volta à Argentina em 1921, criou a coleção de poemas Fervor de Buenos Aires (1923), sua primeira publicação, lançando outros seis livros nos próximos sete anos.



A partir da década de 1930, passou a se dedicar mais à produção de contos, mais tarde reunidos em seus livros mais conhecidos, Ficções (1944) e O Aleph (1949). Mesmo cego, passou a ministrar aulas na Universidade de Buenos Aires e se tornou diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, cargo que ocupou por 18 anos. Seu reconhecimento internacional começou em 1961, quando recebeu o prêmio Formentor dos International Publishers. Reconhecido pela sua versatilidade e produtividade, publicou mais de 40 obras em sua vida. Faleceu em Genebra, em 1986.





Programa do curso

05/09: Borges e seu tempo, as orillas de Buenos Aires (ou da Argentina? Ou do mundo?) – uma introdução biográfica. A perfeição do conto e suas sutilezas em Emma Zunz.

12/09: A memória de Funes, o memorioso. Borges, pré-socrático. Ou: tudo está contigo n'O Aleph

19/09: Buenos Aires de antanho: O Sul. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius – a questão da criação metaliterária