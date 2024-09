Marisa Orth e Tania Bodezan estrelam comédia teatral em Porto Alegre

Com direção de Odilon Wagner, Radojka - Uma comédia friamente calculada foi escrita pelos uruguaios Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal e encenado em 12 países. Neste final de semana, é hora do texto ganhar vida pela primeira vez no Brasil. O espetáculo ganha uma versão protagonizada por Marisa Orth e Tania Bondezan, nesta sexta-feira (30) às 20h, sábado (31) às 17h30min e às 20h e domingo (1), às 18h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Os ingressos, já disponíveis no site do Theatro, custam entre R$ 42,00 e R$ 120,00. Com humor cáustico, a peça acompanha duas cuidadoras, Glória e Lúcia, que trabalham em diferentes turnos para cuidar de Radojka, uma senhora sérvia que vive longe de sua família. Tudo funciona maravilhosamente bem até que, certa manhã, Glória descobre que Radojka faleceu, após um fatídico acidente doméstico. A comédia é baseada nos planos delirantes que as cuidadoras tramam para não perder o emprego, o que acaba resultando em situações bizarras. O desespero de perder o emprego em uma certa idade, o duplo padrão, a ganância e a impunidade que certas situações dão como desculpa para quebrar nosso sistema de crenças e valores são temas apresentados pela obra. A insegurança laboral no serviço doméstico e a questão da idade no mundo do trabalho são os grandes temas abordados pela peça. SinopseNeste insólito texto, Glória e Lúcia são cuidadoras que trabalham em turnos diferentes para cuidar de Radojka, uma idosa sérvia que vive longe da família. Tudo funciona maravilhosamente bem até que, em uma manhã, Glória descobre que Radojka, após um fatídico acidente doméstico, faleceu. É uma comédia inteligente, baseada nos planos delirantes que tanto Glória quanto Lúcia estão tramando para não perder o emprego.