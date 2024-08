Os dinossauros tomaram conta do Bourbon Shopping Ipiranga

O Bourbon Shopping Ipiranga (av. Ipiranga, 5200) está recebendo, até o dia 15 de setembro, a megaexposição Mundo Jurássico. A atração gratuita leva ao shopping 13 réplicas de 11 espécies de dinossauros em tamanho real, equipadas com som e movimento, e que estão distribuídas pelos corredores do empreendimento em cenários que reimaginam os animais como se estivessem vivos e em seu habitat de milhares de anos. O acesso ao evento é gratuito e estará disponível para todos os públicos. Para aqueles que desejam aprofundar sua experiência, algumas atividades opcionais estarão disponíveis mediante pagamento, incluindo impressão fotográfica, óculos de realidade aumentada e produtos exclusivos. Os visitantes poderão conhecer de perto representações de dinossauros como o Tiranossauro Rex e o Espinossauro, ambos com seis metros de altura, o Tiranossauro Rex filhote, o Braquiossauro, o Gigantossauro, o Pterossuaro, o Estiracossauro, o Galimimo, o Aquilossauro, o Dilofossauro, o Protocerátopo, e o Maiassauro, que em seu cenário está sendo atacado por um Raptor. Além da cenografia, a exposição também apresenta textos explicativos sobre os dinossauros, suas histórias e seus fósseis, além de outras curiosidades sobre o período jurássico. Para uma experiência imersiva do começo ao fim, um imponente Tiranossauro Rex dá as boas-vindas aos visitantes na entrada do shopping. Para dar vida aos dinossauros, foram desenvolvidas réplicas únicas, com sons e movimentos específicos idealizados por um grupo de engenheiros assistidos por paleontólogos do Instituto de Geologia da UMAM (Universidade Mexicana).